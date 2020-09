Musica: napoletana Donix in classifica iTunes al primo posto

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - È uscito ieri sulle piattaforme digitali e nel primo giorno di distribuzione è entrato direttamente al primo posto della classifica soul/r'n'b di iTunes, "N4BS", l'album di debutto solista di Donix. Primo posto nella chart di genere e anche decimo posto nella top ten generale, si sottolinea in una nota, "per un disco (su etichetta Ammontone/Believe) che vede la cantautrice soul-rap napoletana protagonista di un arcobaleno di ritmi, tra passioni pop e electro, e audacia soul e rap".

"Un album felicemente schizofrenico - commenta Donix - eppure niente è stato gratis. La gioia è aver realizzato tutto con le mie mani senza nessun compromesso". Eccolo, in sintesi, il concetto-madre del disco "N4BS" (Not 4 Boys) di Donix, nome d'arte di Donatella Scarpato. Dopo due album da frontwoman del gruppo hip hop La Pankina Crew e dopo un lungo tour con 'O Zulù della 99Posse, l'artista originaria del quartiere Ponticelli ha riassunto in questo progetto le sue sperimentazioni soniche e la sua avventura di donna e interprete.

Tredici tracce, si evidenzia ancora, "che compongono un'altalena di emozioni e racconti, intimi e sociali". "N4BS significa che questo non è un album per ragazzi viziati, sgarbati, violenti, ciechi, maschilisti. Ce lo insegna la cronaca attuale, vedi i casi di Willy a Colleferro e Maria Paola a Acerra. Nei testi ho rinunciato a qualsiasi autocensura e sono stata molto attenta a bilanciare emozioni private e storie che illuminano amore, infanzia, music-biz, costume, futuro, solitudini. C'è la grinta di chi come me è cresciuta tra palazzine-palazzoni di periferia con occasioni sempre più invisibili per poter esprimersi con la musica e l'arte. Spesso sui palchi rap ero l'unica donna e ho dovuto combattere tanto per difendere la mia femminilità e raggiungere il sogno di un album solista. Finalmente ci siamo". (ANSA).