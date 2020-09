Di Maio: Caldoro-De Luca dejà vu, scegliete Valeria

(ANSA) - NAPOLI, 17 SET - "I soldi Ue non devono finire come in questa Regione nei corsi degli amici degli amici, perché ci perdiamo la faccia in tutto il mondo. Sono quindici anni che abbiamo De Luca e Caldoro, sembra un deja vu. Io i soldi li voglio affidare a Valeria Ciarambino". Lo dice il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in piazza a Napoli, alla manifestazione con cui il M5s chiude la campagna referendaria per il Sì e quella per le Regionali in Campania con la candidata Valeria Ciarambino, che promette un impegno speciale per la sanità ("azzerare le liste d'attesa e riaprire gli ospedali chiusi da De Luca e Caldoro") e per la Terra dei fuochi. Sul palco tra gli altri Patuanelli ("Whirlpool deve restare a Napoli), Bonafede, Taverna; a sorpresa arriva anche il presidente della Camera, Fico. (ANSA).