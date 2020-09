De Luca, acquistati vaccini antinfluenzali per 4 mln campani

(ANSA) - LETTERE, 16 SET - "Abbiamo già acquistato i vaccini antinfluenzali per 4 milioni di campani. Primi in Italia. Mentre la Lombardia sta ancora prenotando il farmaco richiesto in Francia". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a margine della visita a Lettere (Napoli) per l'inaugurazione del museo nel Castello cinquecentesco restaurato. (ANSA).