Calcio: Ciro Ginestra nuovo allenatore del Picerno

(ANSA) - POTENZA, 16 SET - Dopo il "divorzio" con Domenico Giacomarro ufficializzato ieri sera, stamani il Picerno (serie D) ha comunicato la scelta del nuovo allenatore: si tratta del campano Ciro Ginestra, 41 anni, nella passata stagione sulla panchina della Casertana (Lega Pro).

Il cambio di allenatore è avvenuto dopo che nei giorni scorsi la società lucana si era vista respingere il ricorso presentato alla Corte d'appello federale contro la retrocessione in serie D decisa per la combine per la gara con il Bitonto, valida per l'ultima giornata del campionato di serie D della stagione 2018-2019. (ANSA).