Ragazza morta: fratello, l'ho inseguita ma non uccisa

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - "L'ho inseguita a bordo del mio scooter, ma non l'ho uccisa. Non ho provocato io l'incidente.

Volevo solo chiederle di tornare a casa: aveva fatto le valigie ed era scomparsa, gettando tutta la famiglia nella disperazione". E' questa - secondo quanto riferito in sintesi dal suo legale, Domenico Paolella - la tesi difensiva che Michele Gaglione, fermato per omicidio preterintenzionale dopo la morte della sorella Maria Paola, ha ribadito stamane durante l'udienza di convalida davanti al gip. (ANSA).