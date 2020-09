Ragazza morta: Ciro, continue minacce dai suoi familiari

(ANSA) - NAPOLI, 14 SET - "La mia famiglia mi vuole bene per quello che sono, non ce la faccio più. Doveva succedere a tutte e due. Io la voglio vedere per l'ultima volta a Maria Paola".

Così Ciro nel corso di una conferenza stampa con la sua famiglia ricorda la compagna Maria Paola, morta ieri dopo essere stata speronata dal fratello contrario alla loro relazione. "Dalla sua famiglia - ha ripetuto - ci venivano continue minacce". (ANSA).