Salvini, la Campania non ha bisogno di cabarettisti

(ANSA) - NAPOLI, 12 SET - "La Campania non ha bisogno di cabarettisti dai quali ha invece bisogno di essere liberata". Lo ha detto Matteo Salvini con riferimento al presidente della Campania, Vincenzo De Luca, intervenendo ad una manifestazione ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Il leader della Lega, duramente contestato ieri a Torre del Greco (Napoli) anche in Irpinia è stato accolto da un centinaio di contestatori che hanno scandito slogan contro la Lega e il suo leader. Non si sono verificate tensioni: i contestatori sono stati fermati dalle forze dell'Ordine ad un centinaio di metri dal palco collocato in Piazza del Plebiscito, a poca distanza dalla sede del Comune. (ANSA).