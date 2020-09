Ambiente: a Ischia chiuse spiagge Chiaia e Scogli Innamorati

(ANSA) - ISCHIA, 12 SET - Le spiagge della Chiaia e dello Scogli degli Innamorati a Forio sono state interdette temporaneamente alla balneazione a seguito degli esiti emersi dalle ultime analisi dell'Arpac.

Per i due arenili, molto frequentati anche in questo periodo, il sindaco Del Deo ha subito ordinato delle nuove analisi, risultate favorevoli, ma le spiagge resteranno comunque chiuse per il weekend in attesa del ritorno ad Ischia dei tecnici Arpac, previsto per lunedì prossimo. (ANSA).