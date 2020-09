Salvini a Torre del Greco, fischi e lancio di pomodori

(ANSA) - NAPOLI, 11 SET - È durato circa 5 minuti e mezzo l'intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco (Napoli) nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle elezionirRegionali del 20 e 21 settembre. Fischi, slogan, contestazioni e perfino lancio di pomodori hanno accolto le sue parole sul palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele chiusa al traffico.

''Chi lancia pomodori, insulta e minaccia non protesta, è un incivile - ha commentato il leader della Lega - 'Eccoli gli amichetti di De Luca, non hanno una mazza da fare dalla mattina alla sera: reddito di cittadinanza e nulla più. Eccoli lì. Noi preferiamo la Campania del lavoro". (ANSA).