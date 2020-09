Salvini a Torre del Greco, fischi e lancio di pomodori

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 11 SET - È durato circa 5 minuti e mezzo l'intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle Regionali del 20 e 21 settembre. Fischi, slogan, contestazioni e perfino lancio di pomodori hanno accolto le sue parole sul palco allestito nella zona tra via Roma e corso Vittorio Emanuele chiusa al traffico.

Del resto il leader della Lega, dopo essere stato a Pompei, doveva anche visitare le aree mercatali di largo Santissimo e passeggiare in via Salvator Noto, ma le condizioni ambientali - è stato organizzato anche un corteo composto da almeno un centinaio di manifestanti partito da piazza Santa Croce - hanno consigliato ai responsabili del servizio d'ordine di puntare direttamente al gazebo dove erano presenti già gli attivisti locali. (ANSA).