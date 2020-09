Droga: sequestrata piantagione, 300kg di cannabis

(ANSA) - NAPOLI, 10 SET - Cinquanta piante di "cannabis indica", del peso complessivo di circa 300 kg, sono state sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in collaborazione con il Reparto Operativo Aeronavale, a Marano (Napoli), in località Torre Dentice, La scoperta è stata effettuata in un fondo agricolo, sequestrati un casolare, il terreno di 3000 metri quadrati sul quale venivano coltivate le piantagioni e gli attrezzi utilizzati per la potatura, l'irrigazione e l'essiccamento della sostanza stupefacente. Arrestato un 62enne di Marano di Napoli, sorpreso mentre stava curando proprio la parte del fondo riservata alla piantagione di marijuana. (ANSA).