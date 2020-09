Covid: Zingaretti, Campania si è salvata grazie a De Luca

(ANSA) - SALERNO, 10 SET - "Vincenzo De Luca lo abbiamo visto all'opera sul Covid nella più difficile delle operazioni e condizioni che la democrazia ha vissuto dalla fine della seconda guerra mondiale. E lo dico io che sono un presidente di Regione.

E si è confermato un grande al quale bisogna dire grazie perché ha salvato la Campania e questo va riconosciuto perché altrimenti le scelte si fanno sempre sulle chiacchiere e non sui comportamenti". Lo ha detto il segretario nazionale del PD Nicola Zingaretti, a margine di un incontro al Teatro Augusteo di Salerno al quale ha partecipato insieme al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

" Vincenzo De Luca è stato un gigante, un grande presidente che ha salvato e combattuto per la sua terra e per questo bisogna dirgli grazie e soprattutto confermargli la fiducia perché con De Luca la Campania ce la fa", ha aggiunto Zingaretti. (ANSA).