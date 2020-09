Calcio:Vigorito in isolamento dopo rientro con De Laurentiis

(ANSA) - BENEVENTO, 10 SET - "Il presidente Oreste Vigorito ieri ha partecipato a Milano all'assemblea di Lega A, al termine della quale è stato invitato dal presidente De Laurentiis a tornare a Napoli con il suo aereo privato. Accettato l'invito, hanno fatto rientro a Capodichino. Solo stamattina alle 6,50 il presidente Vigorito ha ricevuto la comunicazione dalla Lega Calcio della positività al Covid-19 di De Laurentiis. Ha subito provveduto ad informare il suo medico e a mettersi in quarantena cautelativa, in isolamento, nella sua abitazione. Effettuerà domani il tampone e resterà in attesa dell'esito". E' quanto si legge in una nota del Benevento Calcio sulla situazione che vede coinvolto Vigorito per aver avuto contatti con il patron del Napoli risultato positivo al covid. Vigorito "è in ottime condizioni fisiche ed è tranquillissimo anche perché nei contatti avuti con De Laurentiis ha sempre rispettato le distanze utilizzando la mascherina; ha annullato gli impegni di lavoro programmati e si scusa con tutti gli organi di stampa che avrebbero voluto intervistarlo, ma preferisce evitare ulteriori dichiarazioni". Il presidente del club sannita "ringrazia, infine, tutti coloro, i tantissimi tifosi in particolare, che in queste ore gli stanno facendo arrivare attestati di solidarietà" (ANSA).