Interrotta festa abusiva in piazza Mercato a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 09 SET - Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Mercato, a Napoli, per diverse segnalazioni di assembramenti, schiamazzi e musica ad alto volume.

All'arrivo delle volanti le numerose persone presenti si sono allontanate ed i poliziotti hanno avvicinato ed identificato una donna che, circondata da potenti casse acustiche, si stava esibendo in occasione di un diciottesimo compleanno e l'hanno sanzionata per aver organizzato spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. (ANSA).