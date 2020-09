Regionali: Conte (Leu) lancia progetto 'Liberiamo il futuro'

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - "È il momento di liberare il futuro dei nostri territori, ricchi di intelligenze, capacità e voglia di fare, per ricostruire un patto tra società civile e istituzioni, una collaborazione che crei nuove opportunità".

È con queste parole che Federico Conte (Deputato Leu) lancia il progetto «Liberiamo il Futuro», e la candidatura di Simone Valiante al Consiglio regionale della Campania nella lista del Partito Democratico.

"Serve un'interconnessione democratica - continua Conte - tra la società e le culture popolari e riformiste, con una missione dichiaratamente meridionalista che si faccia valere partecipando alle elezioni con proposte qualificanti e concrete".

"Un progetto - sottolinea Valiante - che guardi oltre con l'obiettivo di porre le basi per un nuovo protagonismo politico e programmatico a Salerno, in Campania e nel Mezzogiorno".

Il progetto «Liberiamo il Futuro» viene presentato al Bahia Beach Club di Ascea Marina. (ANSA).