Covid: 260 tamponi positivi oggi in Campania

(ANSA) - NAPOLI, 07 SET - I pazienti positivi al Covid in Campania sono 260 (di cui 218 del giorno + 42 contabilizzati oggi degli 83 comunicati ieri) a fronte di 4353 tamponi eseguiti.

Il totale dei positivi, nella regione, dall'inizio dell'emergenza è ora 8128 mentre sono stati "processati" 459231 tamponi Oggi non si registra alcun decesso. Dodici invece le persone che sono guarite.

Totale guariti: 4.490 (di cui 4.485 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).

Dei 260 positivi di oggi, 64 provengono da Paesi esteri e 12 dalla Sardegna (ANSA).