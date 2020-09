Coronavirus: positivo anziano ricoverato in ospedale

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 6 SET - Era ricoverato in ospedale per un'altra patologia, risulta positivo al Covid-19.

Si tratta di un uomo di 75 anni residente a Torre del Greco (Napoli).

A darne comunicazione è il Centro operativo comunale convocato in seduta permanente a palazzo Baronale e presieduto dal sindaco Giovanni Palomba. L'aggiornamento è arrivato al termine del consueto report con l'Asl Napoli 3 Sud e l'unità di crisi regionale.

Cresce dunque il bilancio complessivo dei soggetti residenti nella città vesuviana risultati positivi al tampone del Coronavirus nelle ultime settimane. Attualmente le persone contagiate sono infatti 29: gli altri 28 sono tutti asintomatici e si trovano in isolamento domiciliare.

