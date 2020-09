Colta da infarto a Capri, salvata da volontari

(ANSA) - CAPRI, 06 SET - Una turista colta da infarto nella spiaggia di Marina Piccola, a Capri, è stata salvata dall' 'intervento di una dottoressa di una volontaria della Croce Rossa che si trovavano in spiaggia ed ai defibrillatori installati nei pressi della Chiesetta di S.Andrea, a pochi metri dalla Spiaggetta dei Faraglione.

La turista, italiana, dopo i soccorsi della dottoressa e della volontaria, che non si conoscevano tra loro, è stata trasportata all' ospedale "Capilupi" dell' isola da un' ambulanza. Con le due donne ha collaborato anche un turista di Como, che si è accorto del malore della turista.

Appresa la notizia da un imprenditore , Marino Vaccaro, testimone del salvataggio, il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha lanciato un appello via web per rintracciare i due volontari che hanno salvato la vita della turista.

Stamattina, il sindaco ed il Consigliere Delegato alla Sanità e Protezione Civile, Bruno D'Orazi, hanno ricevuto in Municipio, Elena Tornatore, giovane volontaria della Croce Rossa di Cassine (Alessandria), in ferie sull' isola.

."Siamo felici di aver conosciuto Elena, una splendida persona che dedica il suo tempo agli altri -- ha detto il sindaco cii sembra doveroso un pubblico ringraziamento per quanto ha fatto".

Abbiamo rintracciato anche la dottoressa, una caprese adottiva, che ha dato il suo prezioso contributo. La incontreremo, nei prossimi giorni, in Municipio. E' stata una bella vicenda che ci fa riscoprire i valori dell' altruismo, inteso come servizio disinteressato" (ANSA).