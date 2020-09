Gubitosi, Giffoni un progetto che ha fatto scuola

(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - C'è voglia di Giffoni nel mondo: lo raccontano i numeri della prime due tappe di #Giffoni50, il festival del cinema per ragazzi amato dalle star, che non si è arreso alle difficoltà della pandemia. ''Quello che abbiamo vissuto dal 18 al 29 agosto è stato straordinario - commenta il fondatore e direttore di Giffoni Opportunity, Claudio Gubitosi tracciando il bilancio di un'edizione che ha portato, in streaming, stelle come Richard Gere e Stallone a dialogare con i ragazzi -. Non è stato un atto di coraggio, ma una dimostrazione di grande determinazione nel voler presentare al mondo un progetto culturale che ancora una volta ha fatto scuola. In piena sicurezza e rispettando le norme vigenti, abbiamo dimostrato come non ci si debba per forza fermare, ma, anzi, si possano superare le paure attraverso la cultura che è coesione, condivisione, solidarietà e speranza".

Nei quindici giorni #Giffoni50 ha coinvolto 2100 juror, 900 in presenza e 1200 nei 46 hub, di cui 32 in Italia e 14 all'estero. Duemila le presenze per i quattro giorni di musica e proiezioni nell'area archeologica di Paestum. Quattro le anteprime, oltre cento ospiti , trenta innovatori nella sezione Dream Team, venti startupper e quattordici progetti speciali.

Tremila gli spettatori in presenza nell'arena in dieci giorni per altrettanti live-show con numerosi artisti italiani.

I dati diffusi dal festival sono stati elaborati da Kantar Media: effettuando una ricerca google con le parole chiave compaiono oltre 5 milioni di risultati. Duecentomila i contatti dei siti, grande il successo anche per i social. Instagram ha raggiunto oltre 45.000 followers, le interazioni con il profilo sono state oltre 100.000, le impression oltre 14 milioni, con post da oltre un milione di visualizzazioni, e stories a 700.000. Facebook ha toccato quasi i 175.000 like con più più di mezzo milione di impression, con circa 250.000 interazioni e più di 100.000 visualizzazioni video. La pagina ufficiale è nella top-ten dei Festival cinematografici. (ANSA).