Fico: alle Comuni Napoli sarà un laboratorio

(ANSA) - NAPOLI, 04 SET - Un lungo incontro con Valeria Ciarambino, candidato presidente del Movimento 5 Stelle alle regionali della Campania in piazza Bellini, con un "mojito" (ma lui precisa "Virgin", cioè analcolico), in un locale di Piazza Bellini, nel centro antico di Napoli, per il presidente della Camera Roberto Fico.

Ai giornalisti che gli hanno chiesto se, subito dopo le regionali il M5S dovrà pensare alla candidatura per le Comunali a Napoli, nella Primavera 2021, Fico non si è sottratto.

"Napoli è un Comune importantissimo - ha detto il presidente della Camera - è la capitale del Sud. E qui - fuori dai giochi, dagli schieramenti e dai giochetti - bisognerà fare un lavoro serissimo per dare merito alla qualità di questa città e dei cittadini napoletani". "Ci vogliono servizi di alta qualità, cultura, innovazione, per la città che dovrà diventare - ha aggiunto Fico -. ma non lo diventa con una persona, ma con un progetto, con persone che si mettono a tavolino a ragionare insieme alla città seriamente, non facendo giochi di palazzo, o di qualcuno che pensa di imporre candidati".

"Napoli merita un lavoro e un laboratorio - ha concluso Fico - molto alto, e di grande qualità".Durante il colloquio con Valeria Ciarambino, seduti al tavolo di un locale, c'è stato spazio anche per un siparietto con un immigrato indiano, che - dopo aver chiesto ai giornalisti chi fosse il personaggio che vedeva inquadrato dalle telecamere e dagli obbiettivi dei fotografi - lo ha avvicinato proponendogli l' acquisto di un suo libro di poesie. Fico ha accettato, e l'immigrato si è seduto per scrivere una dedica personalizzata al presidente della Camera" (ANSA).