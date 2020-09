Scuola: Campania, orientamento è aprire il 24 settembre

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - L'orientamento della Regione Campania è di aprire le scuole il 24 settembre. E' quanto emerge dalla riunione, ancora in corso, del presidente Vincenzo De Luca con i sindacati e i vertici del sistema scolastico regionale.

La decisione non sarà formalmente presa stasera ma in una riunione di giunta a inizio settimana prossima. Lo si apprende da fonti qualificate. (ANSA).