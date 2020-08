Regionali: Di Maio, affidate la sanità campana a Ciarambino

(ANSA) - POZZUOLI, 30 AGO - "Alle elezioni regionali il 20 è 21 settembre sosteniamo tutti Valeria Ciarambino. Oggi stiamo vivendo un deja vu, ormai sono tre tornate elettorali che Caldoro è De Luca si candidano l'uno contro l'altro. Sono sempre gli stessi e questo la dice lunga sulla classe politica regionale campana, che non riesce neanche a rinnovarsi. Alle elezioni regionali deciderete a chi affidare la vostra sanità, perchè la sanità è regionale e l'avete visto anche durante questa pandemia. Il 20 e il 21 settembre quando voterete Valeria Ciarambino saprete che state affidando a lei la sanità della Campania e non a quelli che la tengono in queste condizioni".

Così il ministro Luigi Di Maio stamane a Pozzuoli, in una delle tappe del tour campano di due giorni al fianco della candidata alla presidenza della Regione per il M5s.

"Ricordiamoci sempre che le persone si giudicano dai risultati e la sanità è il principale risultato di ogni giunta regionale, perché il 90 per cento.del bilancio della regione va nella sanità. Quindi chi si siede a fare il presidente della Regione decide a chi mandare i soldi della sanità", ha concluso Di Maio.

(ANSA).