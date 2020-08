Agerola: il Comune chiude il sentiero degli Dei

(ANSA) - AGEROLA (NAPOLI), 30 AGO - Il Comune di Agerola (Napoli) ha deciso di chiudere fino a data da destinarsi il ''Sentiero degli Dei'', famoso e attrattivo percorso turistico sulla costiera Amalfitana e Sorrentina, che parte dalla località Bomerano, ad Agerola, e termina a Nocelle, nella parte alta di Positano (Salerno), tra viali tortuosi e di grande bellezza naturalistica, con scenari panoramici anche di Capri e i suoi faraglioni.

Il Sentiero degli Dei è stato devastato in queste ore dagli incendi che hanno interessato la parte alta di Positano e Praiano.

In un comunicato, il Comune di Agerola spiega: ''In considerazione della necessità di effettuare immediatamente interventi di manutenzione sul Sentiero degli Dei a causa dei gravi incendi che hanno interessato la zona in queste ore si comunica ufficialmente che il transito sullo stesso sarà interdetto fino a nuove disposizioni''.

Il percorso è lungo 8 chilometri e dura 4 ore e mezzo di cammino.

''Mani criminali, che come tali andrebbero individuate e perseguite, hanno sfregiato il Sentiero degli Dei - ha commentato il sindaco di Agerola, Luca Mascolo, che ha dovuto assumere la sofferta decisione - Un habitat unico è stato irrimediabilmente compromesso e ora va messo urgentemente in sicurezza per garantire la percorribilità agli amanti del trekking''.

''Ovviamente il sistema sentieristico di Agerola di circa 200 km è pienamente fruibile tranne il Sentiero degli Dei e quello della Praia'' rassicura Mascolo. (ANSA).