Venditori abusivi occupano via Toledo

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - Via Toledo è di nuovo occupata, a tutte le ore del giorno, da abusivi di ogni tipo che vendono merce contraffatta e da aggressivi venditori di "calzini", che prendono di mira sopratutto i turisti.

Da giorni l' assenza di pattuglie della Polizia Municipale appiedate ha portato i venditori di borse, occhiali e cover di cellulari a riprendersi la strada centrale del commercio, che prima del lockdown e delle restrizioni anti-Covid 19 era ogni giorno meta di decine di abusivi.

Nel pomeriggio di oggi tra l' incrocio con Via Diaz e piazza Trieste e Trento erano una quindicina i venditori. Inutile il passaggio delle auto delle forze dell' ordine, per le quali gli abusivi non fanno neanche più finta di allontanarsi.

Poco dopo le 16.30 due auto della Polizia Municipale con i lampeggianti accesi sono arrivate all' altezza di Ponte di Tappia ed hanno effettuato un presidio. Solo così gli ambulanti hanno annodato i lenzuoli con la merce contraffatta e si sono spostati nei vicoli, pronti a rioccupare i marciapiedi appena la Polizia Municipale si è allontanata.

Quanto ai venditori di "calzini" , si spingono fino al "Gambrinus" per intercettare turisti. (ANSA).