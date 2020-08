Scuola: Napoli; Anm potenzia servizi,9 linee di bus dedicate

(ANSA) - NAPOLI, 28 AGO - L'Anm, azienda napoletana mobilità, vara un piano ad hoc per potenziare il trasporto pubblico al servizio della mobilità scolastica. Il piano "ANM School" prevede 9 linee scolastiche dedicate senza fermate intermedie; 30 bus dedicati; 50 turni di guida al giorno; potenziamento dell'interscambio modale gomma-ferro per distribuire la domanda scolastica tra le diverse opportunità di trasporto.

L'iniziativa, si legge in una nota del Comune, è stata promossa dal vicesindaco e assessore al Trasporto, Enrico Panini e dell'assessore alla scuola Annamaria Palmieri.

Sulla base di uno studio della domanda di trasporto scolastico degli ultimi anni sono stati individuati nove percorsi veloci dedicati: Linea 180: Secondigliano/Scampia - plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta; Linea C33: Arenella/Vomero - plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta; Linea 615: Campi Flegrei - plesso Universitario M.

S. Angelo e Fuorigrotta; Linea R6: Pianura - plesso Universitario M. S. Angelo e Fuorigrotta; Linea C14: Pianura/Bagnoli/Tecchio - plessi scolastico di via Terracina/viale Kennedy; Linea 681: Pianura/ Istituto Tecnico Industriale Giordani via Caravaggio; Linea 673: San Giovanni FS - istituti viale 2 Giugno (Ponticelli); Linea 683: Secondigliano/Scampia - istituti scolastici via Don Bosco; Linea 169: Via Stadera- istituti scolastici corso Malta/ via Casanova.

