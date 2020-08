Giffoni Film Festival: Gelmini, segnale di ripartenza

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Sono felice di essere qui e onorata dell'invito di Claudio Gubitosi, non potevo mancare per i 50 anni del Giffoni ma anche perché questa è un'edizione straordinaria, non scontata dopo il lockdown, un'edizione che ha un grande valore simbolico ed è anche una prova di ripartenza e di resilienza di questo Paese e del Mezzogiorno". Lo ha detto Maria Stella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, oggi ospite del Giffoni Film Festival.

"È una grande emozione, come dice Claudio 'il Giffoni non va celebrato ma va vissuto' e io sono qui per viverlo in un contesto difficile ma dove vedo che c'è distanziamento, mascherina. È tutto organizzato". L'esponente forzista, inoltre, ha sottolineato di voler "dare anche un segnale di ripartenza all'industria cinematografica" in quanto "la cultura, il cinema hanno subito un danno enorme dalla pandemia e dal lockdown".

"Ieri - ha concluso Gelmini - un grande attore come Tom Cruise ha invitato a tornare al cinema, credo che lo dobbiamo fare e il nostro pensiero va non solo ai grandi attori ma a tutta l'industria cinematografica che si è fermata e che oggi ha il diritto di riprendersi la propria vita e il proprio percorso".

(ANSA).