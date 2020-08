Belen Rodriguez a Capri, tampone all'arrivo

(ANSA) - CAPRI, 27 AGO - Belen Rodriguez, arrivata durante la notte a Capri, è stata sottoposta a tampone dai sanitari dell'ASL Napoli 1 Centro nella sua dimora, come previsto dalle ultime ordinanze per coloro che rientrano da Croazia, Malta, Grecia e Spagna. Proprio da una località spagnola, Ibiza, rientrava la showgirl Belen per trascorrere il week end sull' isola.

In attesa dell'esito del tampone obbligatorio, Belen dovrà trascorrere la sua vacanza in una elegante villa a Marina Piccola. (ANSA).