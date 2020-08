++ Scuola: Azzolina conferma, il 14 settembre si riparte ++

(ANSA) - ROMA, 27 AGO - "Stiamo lavorando da settimane, il 14 settembre la scuola riparte, anzi ripartono le tante scuole d'Italia. Abbiamo più di 4mila plessi scolastici, più di 8mila autonomie. Abbiamo fatto un lavoro enorme per garantire al massimo la sicurezza di studenti, studentesse e di tutto il personale scolastico".Così il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, n collegamento streaming con i giurati del Giffoni Film Festival. "Abbiamo fatto un lavoro enorme perché mantenere un metro di distanza, come il Comitato tecnico scientifico ci ha detto di fare, non è stato facile. La scuola ha subito dei tagli enormi nel corso degli anni precedenti. Avevamo e abbiamo ancora delle classi molto sovraffollate. Tutta l'estate - ha aggiunto il ministro Azzolina - è servita a ricavare aule nuove, a trovarne altre". (ANSA).