Salvini, Procura indaghi su Covid center Salerno

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - "È incredibile come siano stati buttati via milioni di euro di denaro pubblico. È incredibile l'arroganza di chi ritiene che un ospedale pubblico sia casa loro perché il direttore generale molto gentilmente ci ha detto 'voi qui non entrate'". Così il leader della lega, Matteo Salvini, al termine della sua visita al Covid Center realizzato all'ospedale di Salerno.

"È suolo pubblico, ospedale pubblico, soldi pubblici, università pubblica- ha spiegato- noi siamo andati senza la sua sgradevole compagnia a documentare come sono stati buttati via milioni di euro dei contribuenti campani. La differenza con l'ospedale da campo costruito a Milano è totale, perché di là sono tutti soldi privati, con la struttura inaugurata che ha ospitato medici, infermieri e pazienti. Questi sono soldi pubblici per una struttura mai inaugurata che non ha mai visto un medico, un infermiere, un paziente".

"Giudicate voi il modello De Luca- ha concluso- Spero che qualche Procura indaghi su come sono stati spesi questi soldi.

Dio non voglia, l'Italia non rinchiuderà, ma lì c'è scritto Covid center con la recinzione di ferro e i mattoni sotto".

(ANSA).