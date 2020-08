Salvini, in Tribunale porterò voce italiani e migranti

(ANSA) - SALERNO, 26 AGO - "Sono orgoglioso di andare a processo per aver difeso il mio paese. In tribunale porterò la voce degli italiani e anche dei migranti regolari". Lo ha ribadito il leader della Lega, Matteo Salvini, a Salerno nel corso di un incontro in centro con i cittadini, anticipato da una vista al Duomo di Salerno.

Alcuni militanti indossano magliette con la scritta "Processate anche me".

"Il futuro dei vostri figli è in mano vostra. Non limitiamo la voglia di sognare e cambiare- ha aggiunto- in questi giorni i ragazzi non chiedono aiutini e reddito ma lavoro e mettere su famiglia fondata su mamma e papà". (ANSA).