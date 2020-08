Capri,ordinanza contro 'petulanti'che offrono beni e servizi

(ANSA) - NAPOLI, 26 AGO - Ordinanza anti-petulanza firmata dal sindaco di Capri (Napoli), Marino Lembo, per arginare il fenomeno di chi offre bene e servizi in luoghi pubblici importunando turisti e visitatori. Dopo le polemiche dello scorso mese che avevano fatto nascere un conflitto tra i titolari delle licenze di noleggio barche e gli esercenti per il caos che si era creato a Marina Grande con "operatori che incuranti del fastidio che potrebbero procurare ai turisti - scrive il primo cittadino nel suo provvedimento - offrono i più disparati beni e servizio".

Una situazione che aveva anche provocato liti spesso dinanzi alla stessa potenziale clientela alla quale venivano proposte le attività.

"Sono sempre più numerose - scrive il sindaco nell'ordinanza - le manifestazioni di insofferenza da parte dei turisti oltre ad offrire un'immagine negativa dell'accoglienza turistica dell'isola". Trecento euro di ammenda per ogni trasgressore dell'ordinanza per chi verrà beccato a effettuare la cosiddetta vendita ambulante di beni e servizi sia a Marina Grande che sull'intero territorio del comune di Capri. (ANSA).