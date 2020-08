Capri prescelta dai campioni del calcio

(ANSA) - CAPRI, 26 AGO - Capri in versione Real Madrid. Dopo Luka Jovic un'altra punta di diamante del club madrilista ha scelto l'isola azzurra per le sue vacanze estive. Marcelo, difensore dei 'blancos', in compagnia della moglie, la bellissima attrice brasiliana Clarisse Alves, e dei loro due bambini, hanno lasciato al largo dei Faraglioni i loro yacht ed a bordo un tender si sono regalati una gita tra le acque intorno all' isola.

Capri poi continua ad essere meta preferita dei Vip storici come lo stilista preferito dalle dive Rocco Barocco, che ha raggiunto il suo "buen retiro" di Via Occhio Marino, una delle storiche dimore di Capri, che ha lasciato solo poche ore per mostrare ai suoi amici ed ospiti il panorama mozzafiato da Monte Solaro alla Canzone del Cielo, salendo sul tetto di Capri con la seggiovia. Intanto sale l'' attesa dei fans per l'annunciato arrivo sull'isola di Chiara Ferragni, l' influencer più cliccata del globo con i suoi 20 milioni di i followers, che sarà la special guest di una serata ai Giardini di Augusto del brand Luisa Via Roma. A lei seguirà Andrea Bocelli protagonista dell'altro luxury event del brand fiorentino il giorno dopo nel chiostro grande della Certosa di San Giacomo. (ANSA).