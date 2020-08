Salvini: credo solo ai sondaggi delle urne

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Matteo Salvini incontra a lungo gli agenti della Polizia penitenziaria ed il direttore del carcere di Secondigliano, a Napoli e chiede 200 uomini in più per la struttura ed il carcere di Poggioreale. Per il leader della Lega è cominciato un tour elettorale di tre giorni in Campania.

Incontrerà anche il candidato del centrodestra alle regionali, Stefano Caldoro, sul quale in passato aveva espresso qualche perplessità. "I sondaggi ci danno indietro in Campania? - ha detto ai giornalisti - per me l' unico sondaggio che conta è quello delle urne. Per De Luca, nuovo attacco sulla sanità campana. "Negli ultimi anni sono stati oltre 50 mila i campani che hanno dovuto farsi curare fuori regione".. Il leader della Lega ha promesso impegno anche per lo smantellamento del campo rom di Giugliano, che ha definito "indegno di un Paese civile per chi ci vive e per chi ci vive vicino". In Campania - ha annunciato Salvini -tornerò altre due volte prima della conclusione della campagna elettorale. (ANSA).