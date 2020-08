Covid: morto 69enne, era ricoverato dal 4 luglio a Avellino

(ANSA) - AVELLINO, 25 AGO - E' deceduto oggi un uomo di 69 anni affetto a Covid-19 che era stato ricoverato in gravi condizioni il 4 luglio scorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale "Moscati" di Avellino. Colpito da diverse pregresse patologie, l'anziano, originario di Santa Lucia di Serino, il 18 agosto scorso era risultato negativo a due tamponi eseguiti a distanza di 24 ore e il giorno successivo era stato trasferito in una camera di isolamento a pressione negativa del reparto di rianimazione. E' la 58esima vittima in provincia di Avellino a causa del coronavirus. (ANSA).