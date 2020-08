A Ischia cc sequestrano 70 chili di merce in un supermercato

(ANSA) - NAPOLI, 25 AGO - Settanta chilogrammi di alimenti sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Napoli e da quelli della Compagnia di Ischia perché privi di qualsiasi informazione utile per garantirne la tracciabilità; tra la merce sequestrata ci sono vari tipi di carne e pan grattato. I militari hanno controllato vari esercizi commerciali dell'isola verde nell'ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale finalizzati a prevenire problemi di natura alimentare a tutela dei consumatori.

Durante le operazioni di verifiche igienico sanitarie, i militari hanno controllato anche un supermercato in via Michele Mazzella all'interno del quale è stata trovata la merce sequestrata. Oltre alla sanzione di duemila euro, i carabinieri hanno diffidato l'amministratore del market per carenze strutturali dell'area produttiva e per il mancato aggiornamento del sistema di monitoraggio previsto dal manuale Haccp. (ANSA).