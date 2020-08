Ragazzo si arrampica su tetto scuola e struttura cede,ferito

(ANSA) - CASERTA, 24 AGO - Una parte del tetto all'interno della palestra dell''Istituto Comprensivo di Castel Volturno (Caserta), sito nel Villaggio Coppola in viale delle Acacie, è crollato nella tarda serata di ieri. Un ragazzo, che si era probabilmente arrampicato per fare una bravata, è rimasto ferito nel crollo della struttura, alta otto metri, ed è stato soccorso dai sanitari e dai vigili del fuoco intervenuti con due squadre provenienti dai distaccamenti di Aversa e di Mondragone.

Il ferito è stato trasportato d'urgenza alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno. I vigili del fuoco hanno poi richiesto l'intervento del nucleo N.B.C.R. (nucleo batteriologico chimico radiologico) per la rimozione di alcune lastre di amianto di copertura cadute all'interno della scuola.

