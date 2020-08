Covid: positivo ragazzo di Sorrento rientrato dalla Sardegna

(ANSA) - NAPOLI, 23 AGO - Era appena rientrato da una vacanza in Sardegna, un ragazzo di Sorrento risultato positivo ai controlli anti Covid-19. Il sindaco, Giuseppe Cuomo, informa che le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, e attualmente è in isolamento domiciliare a Napoli, insieme con la fidanzata, napoletana, anche lei contagiata dal coronavirus nel corso della permanenza sull'isola.

"L'invito - conclude Cuomo - è, ancora una volta, a rispettare distanziamento, norme igieniche e uso della mascherina". (ANSA).