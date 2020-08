Giffoni, premi a Auerhouse e Our Lady Of The Nile

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Auerhouse (Germania) di Neele Leana Vollmar per la sezione Generator +18 e Our Lady Of The Nile (Francia, Belgio, Ruanda) di Atiq Rahimi per i Generator +16 sono i film vincitori della parte parte, che si chiude oggi, della 50/a edizione del Giffoni Film Festival, che si sta svolgendo sia 'in presenza' nella cittadina campana, nel pieno rispetto delle norme anticovid sia con una parte online. La seconda parte si terrà dal 25 al 29 agosto per i giurati Generator +13. Seguiranno, da settembre e novembre, una rete di attività ed eventi e dal 26 al 30 dicembre spazio ai giurati più giovani, +6 e +10. i sarebbe stato impossibile tradire i ragazzi di Giffoni, non me lo sarei mai perdonato - dice il direttore e creatore del festival, Claudio Gubitosi -. Non abbiamo perciò rinunciato a trovare nuove modalità di coinvolgimento dei ragazzi, sia in Italia che all'estero. E allora se stessimo facendo un film, direi "buona la prima" perché i ragazzi in questi giorni sono stati bravissimi" La selezione di questa prima parte ha messo a confronto le opere in concorso scelte tra 4500 produzioni provenienti da tutta Europa ma anche da Giappone, Corea del Sud, Iran, Canada e Stati Uniti. Auerhouse di Neele Leana Vollma racconta quattro amici, Hoppner, Frieder, Vera e Cácilia, che hanno trovato un appartamento da condividere e che loro chiamano Auerhaus. I quattro vogliono aiutare Frieder, che sta pensando al suicidio.

Dopo poco Pauline, una piromane, si unisce al gruppo. Nella categoria cortometraggi, Generator + 18 vince Reflection (Spagna) di Juan Carlos Mostaza.

Our Lady Of The Nile di Atiq Rahimi, è ambientato in Ruanda, in un prestigioso collegio cattolico, il Nostra Signora del Nilo dove le ragazze studiano per diventare diventare la futura élite ruandese. Le giovani condividono sogni e le preoccupazioni adolescenziali. Ma in tutto il paese e all'interno della scuola, il radicato antagonismo tra gruppi etnici diventa sempre più evidente.Fra i cortometraggi Generator + 16 è premiato Wilma (Islanda) di Haukur Bjorgvinsson. (ANSA).