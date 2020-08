Coronavirus:in Campania 60 positivi in 24 ore,nessun decesso

(ANSA) - NAPOLI, 22 AGO - Sessanta persone (delle quali 4 provenienti da estero o contatti di precedenti casi di rientro) su 4.269 tamponi sono risultate positive in Campania nelle ultime 24 ore. Questi i dati del bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologia da Covid-19.

Il totale dei positivi è di 5.584 unità mentre qiello dei tamponi è di 379.352; non si registrano decessi mentre i guariti del giorno 4. (ANSA).