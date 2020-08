Sos sindaco Capri, a Marina Piccola caos imbarcazioni

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Sos del sindaco di Capri (Napoli), Marino Lembo, alla Capitaneria di Porto per il caos che si sta creando a Marina Piccola all'imbarcadero dello Scoglio delle Sirene, un'area sprovvista di posti e uffici di controllo dove, secondo quanto sottolineato dal primo cittadino, si verifica un afflusso disordinato di imbarcazioni di varie dimensioni.

Da qui la richiesta alla Capitaneria di Porto la quale è fornita di motovedette e mezzi veloci che possono effettuare controlli e garantire la sicurezza ai bagnanti e frequentatori di una delle più belle zone dell'isola azzurrai.

Nella nota con la richiesta di supporto inviata al tenente di vascello Antonio Ricci (al comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri) il sindaco ha espresso tutta la sua preoccupazione per "il continuo moto ondoso e il grave inquinamento provocato dall'assembramento dei natanti" che navigano intorno allo scoglio dedicato alle sirene. Una situazione che prende avvio sin dalle prime ore del mattino e continua fino al calar del sole e per la quale il sindaco Marino Lembo ha chiesto la fattiva collaborazione della Guardia Costiera di Capri ed un intervento su un argomento di estrema pericolosità. (ANSA).