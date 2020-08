A Napoli nella notte duplice aggressione a unità del '118'

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Nuove aggressioni a Napoli ai danni di personale del 118; la notte scorsa, secondo quanto denuncia la pagina FB 'Nessuno tocchi Ippocrate', se ne sono registrate due. All'1.30 l'ambulanza 118 della Ferrovia è stata allertata per un incidente motociclistico in Via Brin. A quanto ricostruito dall'equipaggio, il centauro - che portava sulla moto una giovane ragazza - stava impennando il mezzo quando è caduto. Dopo pochi minuti l'equipaggio del 118 ha effettuato il triage classificando l'uomo come il più grave. "Il ferito - è scritto nella pagina - è stato caricato sul mezzo di soccorso tra le urla dei presenti che pretendevano il trasporto simultaneo della ragazza. Il responsabile dell'unità di soccorso ha spiegato che era in arrivo un'altra ambulanza ma i presenti non hanno voluto sentire ragioni, hanno cominciato ad aggredire l'equipaggio con pugni e spintoni, a quanto riferito, il tutto davanti ad una pattuglia dei carabinieri e dell'Esercito".

"Tra mille difficoltà - riferisce ancora 'Nessuno tocchi Ippocrate' - l'unità di soccorso è partita alla volta dell'Ospedale del Mare. Dopo poco è arrivata la postazione 118 di Piazza Nazionale a soccorrere la ragazza, Stesso trattamento selvaggio".

Scrive ancora l'associazione: "Pugni e spintoni non saranno considerate lesioni gravi o gravissime e gli aggressori resteranno impunti. Questa è la nuova legge!". (ANSA).