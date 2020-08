A metà giornata 8 liste e candidature Ciarambino e De Luca

(ANSA) - NAPOLI, 21 AGO - Dopo più di sei ore dall'apertura degli uffici della Corte d'Appello di Napoli, sono state depositate le candidature alla presidenza della candidata del M5S, Valeria Ciarambino, e del governatore uscente Vincenzo De Luca (Pd). Per quanto riguarda le liste sono 8 quelle presentate.

Al momento sono 6 le liste presentate a sostegno della candidatura alla presidenza del governatore uscente Vincenzo De Luca (Pd): PSI, PER - Per le persone e la comunità, Democratici e Progressisti con De Luca Presidente, + Campania in Europa, Campania Libera, De Luca Presidente. Depositate anche le liste del Movimento 5 stelle e di Potere al Popolo. Al momento non è stata depositata alcuna lista della coalizione di centrodestra.

