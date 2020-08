Sanità: Zinzi pubblica audio Palmeri. "offeso da assessore"

(ANSA) - CASERTA, 19 AGO - È polemica tra il consigliere regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, e l'assessore al Lavoro della Regione Campania, Sonia Palmeri, per un audio diffuso dallo stesso Zinzi in cui la Palmeri definisce Zinzi "fallito figlio di papà" in relazione alla situazione dell'ospedale di Piedimonte Matese (Caserta). Già nelle scorse settimane Zinzi aveva attaccato la Regione definendo una "bufala" la "trasformazione in Dea di I livello dell'ospedale di Piedimonte Matese".

La Palmeri ha così replicato duramente a Zinzi, attraverso parole finite in un audio poi pubblicato su facebook, in cui demoliva la ricostruzione del consigliere della Lega. "L'unico modo che l'assessore Palmeri aveva per raccontare i risultati raccolti in cinque anni di nulla era inventarseli… - scrive Zinzi in una nota - l'abbiamo smascherata svelando la bufala dell'avvenuta trasformazione in Dea di I livello dell'ospedale di Piedimonte Matese e la sua reazione penosa è stata quella di diffondere offese personali all'indirizzo della mia persona alimentando anche allarmismi infondati" conclude Zinzi, che ha ricevuto anche la solidarietà di diversi colleghi di maggioranza e opposizione. (ANSA).