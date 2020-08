Parcheggiatori abusivi, in 33 sanzionati a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 19 AGO - Continuano i controlli disposti dal Comando della Polizia Locale di Napoli, presso le Ztl del mare, tra cui Marechiaro e Rivafiorita, al fine di razionalizzare e monitorare gli accessi al litorale cittadino nel rispetto delle normativa in materia.

Gli Agenti del Gruppo Intervento Territoriale hanno effettuato un'attività di vigilanza al fine di disciplinare la zona e dall'inizio di questa settimana sono state irrogate 148 sanzioni per sosta selvaggia.

Inotre gli agenti del Git. proprio in questo periodo di ferragosto si sono concentrati anche sui parcheggiatori abusivi, infatti sono state elevate nelle sole due settimane centrali di Agosto 33 violazioni da cui sono scaturite 30 comunicazioni di notizie di reato, 1 ordine di allontanamento e 5 violazioni di DACUR emesse dal Questore di Napoli. Le zone interessate sono state -Piazza del Carmine-Piazza Vittoria-Via Santa Lucia-Largo Sermoneta-Via Giardini Molosiglio-Riviera di Chiaia-Via Pessina-Piazza Calenda. (ANSA).