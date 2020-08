Tenta di domare incendio, anziano gravemente ustionato

(ANSA) - BENEVENTO, 18 AGO - Stava provando a spegnere un incendio di rovi e sterpaglie in un suo terreno, ma è rimasto ustionato gravemente nel tentativo di domarlo. Protagonista della vicenda è un ottantacinquenne di Circello nel Sannio.

L'anziano è stato soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118 che per la gravità delle ustioni hanno deciso di portarlo in elisoccorso all'ospedale Cardarelli di Napoli.

