Fase 3:controlli a Capri,sanzioni per mancato uso mascherina

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Sono 113 le persone identificate nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dalla polizia a Capri, tra cui un 30enne albanese con precedenti denunciato per immigrazione clandestina.

Durante il servizio - finalizzato anche al rispetto delle norme anti-Covid - sono state irrogate inoltre 18 sanzioni amministrative per inosservanza dell'ordinanza del sindaco di Capri che obbliga ad indossare la mascherina di protezione nella piazza centrale di Capri e nelle zone limitrofe; inoltre, il titolare di un supermercato è stato sanzionato poiché sorpreso a somministrare bevande alcooliche a una minorenne alla quale non aveva richiesto il documento di identità nonostante fosse evidente la sua minore età. Infine, i poliziotti hanno revocato il porto d'armi a un uomo di Anacapri poiché sorpreso a far utilizzare il proprio fucile, regolarmente detenuto, al figlio che era sprovvisto del titolo. (ANSA).