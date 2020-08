Accordo Pd-M5s per Pomigliano, candidato è Del Mastro

(ANSA) - NAPOLI, 18 AGO - Sarà Gianluca Del Mastro il candidato sindaco di Pd e 5s alle prossime comunali di Pomigliano d'Arco. L'intesa, dopo lo stop alle trattative di ieri sera, è stata trovata questa notte, come informa sui social Dario De Falco, stretto collaboratore di Di Maio: "Ieri notte - scrive su Facebook - i rappresentanti delle forze che compongono il nuovo laboratorio politico di Pomigliano hanno scelto Gianluca Del Mastro come candidato sindaco. Il mio passo indietro ne farà fare parecchi avanti alla mia città!", sottolinea.

"Gianluca - si legge ancora nel suo post - ha 46 anni è sposato ed è padre di due bambini. Attualmente è professore di Papirologia presso l'Università della Campania 'Luigi Vanvitelli' (con un dottorato conseguito a Napoli e un Master sui Beni Culturali conseguito tra l'Italia e l'Olanda), professore di Paleografia presso l'Università Federico II di Napoli (dove è stato ricercatore per vent'anni) e presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. È abilitato alla dirigenza di Istituti del CNR". (ANSA).