Nove anni, da 5 in lotta contro leucemia, ora il trapianto

(ANSA) - NAPOLI, 17 AGO - Da cinque anni combatte contro la leucemia: ora Salvatore, 9 anni, affetto da sindrome di Down, è pronto per la battaglia finale che conta di vincere sottoponendosi a terapia cellulare e trapianto di midollo.Per questo lascia il reparto di Ematologia e Oncologia pediatrica del Policlinico "Luigi Vanvitelli" di Napoli - dove è stato assistito per cinque anni - per il Bambin Gesù di Roma.

Prima di lasciare il Policlinico, di cui è diventato la mascotte, i genitori di Salvatore hanno scritto una toccante lettera ai medici che si sono presi cura di lui in questi anni.

"Siamo i genitori del piccolo Salvatore e cinque anni fa siamo arrivati al Policlinico Vanvitelli. Da quel giorno la nostra vita è cambiata. Purtroppo è cominciata una vera e propria battaglia, il nostro piccolo guerriero ha iniziato a combattere contro la leucemia. La sua battaglia è diventata anche la vostra. Nostro figlio, prima di partire, ha pronunciato parole che hanno emozionato tutti: "Grazie a tutti, siete tutti nel mio cuore'". (ANSA).