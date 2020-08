Rischia di finire su scogli, ragazza salvata nel Napoletano

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 16 AGO - Si tuffa in mare su una tavola galleggiante ma lontano dalla costa viene sbalzata in acqua dalle onde e rischia di andare a sbattere contro la scogliera. Provvidenziale l'intervento del personale della Capitaneria di porto.

È accaduto a Torre del Greco (Napoli): gli uomini della Guardia Costiera, impegnati nell'operazione ''Mare sicuro'' a bordo di un battello pneumatico, hanno infatti notato, nelle acque antistanti il lungomare, una giovane ragazza che tentava disperatamente di rimanere aggrappata alla tavola galleggiante dopo essersi rovesciata. La sedicenne, hanno poi ricostruito i militari della Capitaneria, era caduta in acqua e si stava avvicinando pericolosamente alla scogliera artificiale.

A quel punto gli uomini della Guardia Costiera hanno prontamente soccorso la giovane e, dopo avere allertati i soccorsi, sono rientrati nel porto di Torre del Greco, affidando la sedicenne alle cure del personale medico del 118.

(ANSA)