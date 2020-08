Lite per incidente, automobilista ferito a colpi di pistola

(ANSA) - NAPOLI, 16 AGO - Una discussione nata dopo un incidente stradale ha avuto un seguito con il ferimento a una gamba a colpi di arma da fuoco di uno dei protagonisti. E' successo a Volla (Napoli) precisamente in via Ariosto, incrocio con via Alfieri. Tra i due conducenti è nata una discussione dopo un tamponamento. Uno dei due si è allontanato ed è tornato poco dopo in sella a uno scooter con un complice e ha sparato alcuni colpi d'arma da fuoco ferendo l'antagonista alla tibia sinistra. L'uomo è stato trasportato all'ospedale del Mare dove è stato ritenuto guaribile in 15 giorni. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco e della stazione di Volla. In corso rilievi a cura del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata. (ANSA).